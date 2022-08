Explosão atribuída ao crime organizado deixa 5 mortos no Equador

Cinco pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas neste domingo (14) por uma explosão em Guayaquil, que o governo do Equador atribuiu ao crime organizado, informaram autoridades e entidades de socorro.



"Mercenários do crime organizado, que narcotizaram a economia durante muito tempo, agora atacam com explosivos. Não é um problema da polícia do Equador. É uma declaração de guerra ao Estado", escreveu no Twitter o ministro do Interior, Patricio Carrillo, ao compartilhar a notícia.



O incidente, cujas causas ainda não foram detalhadas pela polícia, também provocou destruição em oito imóveis e dois carros, segundo o Serviço Nacional de Gestão de Riscos (SNGR).



Foi uma "explosão de grandes proporções", indicou a polícia no Twitter.



O Equador está situado entre Colômbia e Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, e enfrenta uma onda de criminalidade vinculada ao tráfico de drogas, que deixa um cenário de terror com corpos decapitados e pendurados em pontes, ao estilo dos cartéis mexicanos.



Os enfrentamentos se estendem às prisões, nas quais, desde fevereiro de 2021, ocorreram sete rebeliões que resultaram na morte de cerca de 400 detentos.



"Ou nos unimos para enfrentá-lo [o crime organizado], ou o preço será ainda mais alto para a sociedade", advertiu Carrillo em sua mensagem.



No ano passado, o Equador, que conta com uma população de 18 milhões de pessoas, registrou uma taxa de 14 assassinatos por cada 100.000 habitantes, quase o dobro de 2020.