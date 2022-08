Biden condena 'ataque feroz' contra Salman Rushdie

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou o "ataque feroz" contra o escritor britânico Salman Rushdie, que permanece hospitalizado neste sábado (13) após ser esfaqueado em um evento no estado de Nova York.



Em um comunicado, Biden elogiou Rushdie por sua "recusa a ser intimidado e silenciado" e disse que, junto com sua esposa Jill e "os americanos e pessoas de todo o mundo", estava orando por sua "saúde e recuperação".



Rushdie ficou gravemente ferido na sexta-feira quando foi esfaqueado no pescoço e no abdômen, durante um evento literário no estado de Nova York, por Hadi Matar, de 24 anos.



O escritor está internado em estado grave, com respiração assistida.



O atentado causou estupor mundial mais 30 anos depois que o aiatolá Ruhollah Khomeini emitiu uma fátua que pedia a morte do escritor britânico por causa da obra "Os Versos Satânicos", por considerá-la uma blasfêmia.



Com 75 anos, o escritor britânico nasceu em Bombaim (atual Mumbai), na Índia, viveu muitos anos escondido por conta da fátua de Khomeini e, no início dos anos 2000, se mudou para Nova York, obtendo a cidadania americana em 2016.