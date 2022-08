Ex-advogado americano de Khashoggi é expulso dos Emirados após pagar multa

O ex-advogado americano do jornalista saudita assassinado Jamal Khashoggi, condenado pela justiça dos Emirados Árabes Unidos a uma multa elevada por "lavagem de dinheiro", deixou o país após ser expulso, informou neste sábado à AFP seu representante.



"Está a caminho dos Estados Unidos", disse Faisal Gill, indicando que seu cliente, Asim Ghafoor, pagou a multa de cinco milhões de dirhams (1,4 milhão de dólares).



Ghafoor foi preso em julho e condenado inicialmente a três anos de prisão e multa de três milhões de dirhams (815.000 dólares) por "lavagem de dinheiro numa operação de evasão fiscal nos Estados Unidos".



Na quinta, um tribunal de Abu Dhabi anulou a pena de prisão e o condenou a pagar cinco milhões de dirhams e a ser expulo.



De acordo com a agência oficial WAM, Ghafoor foi processado a pedido das autoridades americanas, apesar de Washington ter assegurado que "não pediu a prisão" do advogado e que o caso não estava ligado a Khashoggi.



Ghafoor lidera um escritório de advogados e é membro do grupo de defesa dos direitos humanos Democracy for the Arab World Now (DAWN), fundado por Khashoggi.



O assassinato do jornalista em 2018 por agentes sauditas manchou por um tempo a imagem da Arábia Saudita, aliada dos Emirados Árabes Unidos.