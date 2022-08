Mulher diz que veio do futuro e alerta para o 'pior furacão da história'

Mensagem foi publicada em um grupo no Facebook de entusiastas das teorias de viagem no tempo (foto: Redes sociais - Pixabay/Reprodução )



A notícia foi dada por Kim em uma publicação no Facebook. As informações são do jornal britânico Daily Star. "Muitas vidas serão perdidas após o 'pior furacão da história' atingir a Carolina do Sul, na costa leste, nos Estados Unidos, no próximo domingo (14/8)", afirma uma mulher chamada Kim Windell Neco. Ela alega ser uma viajante do tempo e diz que veio de 2090 – ano no qual ela tem 68 anos.

Desde o anúncio inusitado, a imprensa internacional tem repercutido o caso. “A mensagem arrepiante foi compartilhada no grupo do Facebook, chamado Time Travel, que tem quase 30 mil membros – vários dos quais responderam a poucos dias da suposta tempestade”, afirmou a publicação britânica.

“Avisando a todos que sou uma viajante do ano de 2090. Em 14 de agosto de 2022, o pior furacão da história chegará a Carolina do Sul, de uma categoria nunca antes vista”, escreveu Kim Windell na última quarta-feira (10/8) para os seguidores do grupo formado por entusiastas das teorias de viagem no tempo.





Por fim, Kim detalhou que “seis furacões com velocidades acima de 250mph, conhecido como ‘o primeiro’, causará prejuízos em bilhões e muitas pessoas perderão suas vidas”. “Fiquem seguros”, recomendou.