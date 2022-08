Wall Street fecha semana em forte alta

A Bolsa de Nova York fechou a semana em alta nesta sexta-feira (12), em um mercado que espera que a inflação dos Estados Unidos já tenha atingido seu pico.



O índice industrial Dow Jones subiu 1,27%, a 33.761,05 pontos, o tecnológico Nasdaq ganhou 2,09%, a 13.047,19 unidades, e o S&P; 500 -das 500 principais empresas listadas- subiu 1,73%, a 4.280,15, para uma quarta semana consecutiva de alta, o período positivo mais longo desde novembro.



Na semana, o Dow Jones ganhou 2,92%, o Nasdaq 3,08% e o S&P; 500 3,26%.



Os mercados se viram impulsionados pelas boas notícias sobre a inflação, que teve uma ligeira queda entre junho e julho, passando de 9,1% para 8,5% nos últimos 12 meses.



