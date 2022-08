Ressurge esperança após anúncio de que há 'condições' para entrar na mina onde há 10 trabalhadores presos no México

As autoridades do México afirmaram nesta sexta-feira (12) que há "condições" para entrar na mina no norte do país onde 10 trabalhadores estão presos há nove dias por uma inundação, revivendo a esperança de seus parentes após dois dias de progresso lento.



"Temos todas as condições para descer hoje (...) à busca e salvamento" dos mineiros, disse a coordenadora nacional da Proteção Civil, Laura Velázquez, durante a conferência matinal do presidente Andrés Manuel López Obrador.



Desde então, a equipe de resposta a desastres da Secretaria de Defesa "fez três descidas ao poço 2" para remover "elementos que obstruem a entrada de socorristas", segundo um tuíte da Defesa Civil.



Mais cedo, as autoridades informaram que o nível da água tinha atingido 70 centímetros em um dos três poços, em comparação com os 30 metros no dia seguinte ao acidente, dentro do aceitável para que uma operação de resgate seja tentada.



Nos outros dois poços, o nível da água é de 3,9 e 4,7 metros, explicou o secretário de Defesa, Luis Cresencio Sandoval.



Velázquez explicou que a operação será possível graças à "extração de 97% da água" que inundou a mina de carvão da cidade de Agujita (estado de Coahuila, norte).



"Os recursos necessários estão prontos para iniciar os esforços de busca e resgate", afirmou.



Soldados destacados na área aumentaram a segurança no perímetro mais próximo do poço 2, restringindo o acesso de repórteres, segundo a AFP.



- Torcida por um milagre -



"Com esse nível já podem entrar. Deus queira que sim", declarou à AFP David Huerta, de 35 anos, cunhado de um dos trabalhadores.



Embora já tenha abandonado o trabalho de mineração nos chamados "pocitos", um método artesanal e arriscado de extração de carvão, Huerta diz que se dedicou a isso por quase 13 anos.



Ele explica que, ao alcançar o fundo dos poços, chega-se à zona da "placa" do mineral, onde provavelmente estão localizados os trabalhadores.



Armando Ontiveros, um dos mineiros voluntários que apoiam os socorristas, está ansioso para participar deste trabalho.



"Se a placa, a galeria, está desmoronada, é preciso limpar para poder avançar até onde eles estão. Se eles estão lá, que bom!", disse aos jornalistas.



Ontiveros, 47 anos -27 deles trabalhando em poços- afirmou que "há esperança" porque nos túneis às vezes há espaços mais altos "onde a água não chega".



"Espero que haja um milagre ou algo assim e eles estejam vivos", acrescentou.



O coordenador da Defesa Civil informou que a bombagem de água vai continuar, mas com bombas mais pequenas. "É um processo lento, mas não queremos correr nenhum risco", disse ele.



- Orações -



O anúncio do governo restaura a esperança da comunidade local. Na noite de quinta-feira, um grupo de cerca de 15 mulheres chegou ao local com velas nas mãos e cantando canções religiosas.



O acidente ocorreu no dia 3 de agosto quando uma parede de uma mina inundada e abandonada desabou, causando a inundação do poço onde 15 mineiros trabalhavam. Cinco deles conseguiram escapar.



Desde então, não houve sinais de vida dos 10 trabalhadores restantes, cujo resgate envolve várias centenas de pessoas, incluindo soldados, funcionários da Proteção Civil e mineiros voluntários.



Acidentes de mineração são frequentes em Coahuila, principal produtor de carvão do México.



O mais grave ocorreu em 19 de fevereiro de 2006, quando uma explosão de gás na mina Pasta de Conchos, controlada pelo conglomerado Grupo México, causou a morte de 65 trabalhadores. Apenas dois corpos foram recuperados.