Ao menos 11 mortos em tiroteio em Montenegro (emissora pública)

Pelo menos 11 pessoas morreram durante um tiroteio nesta sexta-feira na cidade de Cetinje, no centro de Montenegro, informou a emissora pública do país balcânico.



"Onze pessoas morreram e seis ficaram feridas, incluindo um policial", disse a emissora pública RTCG, esclarecendo que o atirador estava entre as vítimas.



Um policial confirmou o saldo à AFP, falando sob condição de anonimato.



O tiroteio ocorreu em Cetinje, cerca de 36 km a oeste de Podgorica, capital montenegrina, como parte de uma disputa familiar, segundo a RTCG.



O autor do massacre foi morto por policiais.



É o incidente mais mortal em décadas nesta ex-república iugoslava na costa do Adriático.