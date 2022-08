Boa parte da Inglaterra declarada em estado de seca

O governo britânico declarou estado de seca em grande parte da Inglaterra nesta sexta-feira (12), o que implica medidas em nível local que podem ir até restrições ao consumo de água, anunciou uma agência ambiental do governo.



A medida, declarada pela primeira vez desde 2018, surge em meio a uma onda de calor no Reino Unido, a segunda neste verão em um país não acostumado a altas temperaturas.



Os cientistas garantem que essas ondas de calor se multiplicarão e se prolongarão devido ao aquecimento global.



Um alerta laranja para "calor extremo" está em andamento desde quinta-feira em quase todo o sul da Inglaterra e parte do País de Gales e deve durar até esta sexta-feira, segundo o escritório nacional de meteorologia, o Met Office.



Mas o calor recorde de 40,3°C em 20 de julho não deve ser superado.



O Reino Unido experimentou seu mês de julho mais seco já registrado em certas regiões e o primeiro semestre mais seco já registrado desde 1976.



"Pedimos que cada pessoa gerencie a quantidade de água que usa durante este período excepcionalmente seco", disse o diretor executivo da Agência Ambiental, Harvey Bradshaw.



"Estamos mais preparados do que nunca para o clima quente, mas continuaremos monitorando de perto a situação, incluindo o impacto sobre os agricultores e o meio ambiente, e tomaremos medidas adicionais, se necessário", disse o secretário de Água Steve Double.