Homem é morto após tentar entrar armado em escritório do FBI nos EUA

(foto: Stefani Reynolds / AFP)

Um homem armado que tentou entrar em um escritório do FBI em Cincinnati, no norte dos Estados Unidos, foi morto pela polícia depois de horas de confronto nesta quinta-feira (11).O incidente ocorreu em meio à indignação generalizada nos círculos conservadores pela operação de buscas realizada pelo FBI na mansão do ex-presidente Donald Trump na Flórida na segunda-feira, mas até agora não há indicação de que os dois eventos estejam relacionados.O Federal Bureau of Investigation (FBI, polícia federal) informou que na madrugada desta quinta-feira uma pessoa armada tentou atravessar a área de controle de segurança em seu escritório na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio."Após a ativação do alarme e a resposta de agentes especiais armados do FBI, o indivíduo fugiu", disse o FBI em comunicado.A imprensa local garante que o homem atirou com uma pistola de pregos e empunhava um rifle tipo AR-15 antes de fugir em um carro.A polícia perseguiu o carro, informou um porta-voz da polícia. "Assim que o veículo parou, houve um tiroteio entre os policiais no local e o suspeito", disse ele.A NBC informou que o suspeito, de acordo com três policiais, pode ser visto em fotos do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio em Washington por apoiadores de Trump.O diretor do FBI, Christopher Wray, denunciou na quarta-feira ameaças contra o FBI após as buscas na residência de Trump em Mar-a-Lago, Flórida, chamando-as de "lamentáveis e perigosas"."A violência contra a aplicação da lei não é a resposta", insistiu.