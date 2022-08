Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (11), impulsionados pela demanda nos Estados Unidos e também pela possibilidade de alguns países europeus mudarem para o petróleo bruto à medida que os preços do gás aumentam.



O preço do barril de North Sea Brent para entrega em outubro terminou em Londres com alta de 2,25%, a US$ 99,60.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em setembro teve alta de 2,62%, para US$ 94,34.