Segundo acusado de sequestrar cães de Lady Gaga é condenado

Um segundo homem acusado de roubar dois bulldogs franceses de Lady Gaga, em um episódio em que o passeador de cães foi baleado, foi condenado nesta quinta-feira (11) nos Estados Unidos após admitir sua participação nos eventos.



Lafayette Shon Whaley, de 28 anos, foi condenado a seis anos de prisão por roubo em segundo grau de dois dos três bulldogs franceses da cantora e atriz, em fevereiro de 2021.



Whaley fazia parte de uma quadrilha que atirou contra o passeador Ryan Fischer enquanto ele caminhava com os três cachorros de raça em Hollywood. Ferido no peito, Fischer disse um mês depois que havia sofrido um colapso pulmonar.



Há uma semana, foi preso o cúmplice de Whaley, Jaylin Keyshawn, e o autor dos disparos, James Howard Jackson, foi recapturado.



Jackson havia sido libertado por um erro administrativo, segundo autoridades. Ele é acusado de tentativa de homicídio, roubo em segundo grau, conspiração para cometer um roubo e agressão com arma de fogo semiautomática, entre outros crimes.



Gaga ofereceu uma recompensa de 500 mil dólares pela devolução dos cães. De acordo com a polícia, a mulher que devolveu os animais para receber o dinheiro foi acusada de cumplicidade.



A polícia de Los Angeles afirmou que os cães haviam sido roubados por seu valor no mercado paralelo e não por causa de sua dona famosa.