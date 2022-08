Rússia e Ucrânia se acusam de novos bombardeios na região da usina nuclear de Zaporizhzhia

Rússia e Ucrânia se acusaram nesta quinta-feira (11) de realizar novos bombardeios na área da usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, antes de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a situação no local.



Ambas as partes observaram, no entanto, que os níveis de radiação na usina, a maior da Europa, estavam "dentro dos limites normais".



As forças ucranianas "mais uma vez bombardearam a usina nuclear de Zaporizhzhia e o território perto da instalação nuclear", disse Vladimir Rogov, membro da administração regional instalada em Zaporizhzhia desde março.



De acordo com Rogov, os ucranianos usaram vários sistemas de lançamento de foguetes e artilharia pesada para realizar os ataques.



"Os russos bombardearam novamente a usina nuclear de Zaporizhzhia", acusou o operador nuclear da Ucrânia Energoatom.



Ambos os lados relataram cinco bombardeios perto de uma unidade de armazenamento de substâncias radioativas.



Em comunicado posterior, a Energoatom assegurou que a situação na fábrica está "atualmente sob controle".



Na semana passada houve vários ataques, pelos quais ambos os lados se culpam, perto desta usina.



As tropas russas assumiram o controle desta usina em 4 de março, logo após o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro.



O secretário-geral da ONU alertou nesta quinta-feira para o risco de "catástrofe" na usina de Zaporizhzhia, antes de uma reunião do Conselho de Segurança sobre a situação de segurança na usina.