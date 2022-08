Alta comissária da ONU diz estar preocupada com morte de crianças palestinas

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou sua preocupação nesta quinta-feira (11) com o número de crianças palestinas mortas nos últimos dias e pediu que os responsáveis sejam punidos.



Na última semana, 19 crianças palestinas foram mortas, elevando para 37 o número de menores mortos até agora neste ano, segundo dados deste órgão da ONU. Dezessete morreram durante as hostilidades em Gaza de 5 a 7 de agosto, e outras duas morreram em 9 de agosto durante operações da polícia israelense na Cisjordânia.



"O alto número de crianças mortas ou feridas este ano é inaceitável", disse Bachelet em nota.



Em 5 de agosto, o exército israelense lançou uma operação descrita como "preventiva" contra a Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, na qual morreram seus principais líderes militares naquele enclave palestino, juntamente com vários combatentes do grupo.



O gabinete de Bachelet verificou que entre os 48 palestinos mortos havia pelo menos 22 civis, incluindo 17 crianças e quatro mulheres. Dos 360 palestinos feridos, quase dois terços eram civis, incluindo 151 crianças, 58 mulheres e 19 idosos.



O exército israelense afirma que os palestinos, incluindo as crianças, morreram por foguetes lançados pela Jihad Islâmica contra Israel, mas que caíram no enclave por engano.



De acordo com a alta comissária, vários ataques israelenses atingiram propriedades que eram claramente civis.



"Devemos acabar com esses ataques", insistiu Bachelet. Ela também acusou grupos armados palestinos de terem disparado discriminadamente centenas de foguetes, causando vítimas civis e danos a propriedades civis em Israel e Gaza.



A alta comissária pediu investigações rápidas, independentes, imparciais, completas e transparentes sobre todos os incidentes que resultaram em mortes ou ferimentos.