Olivia Newton-John terá funeral de Estado na Austrália

A estrela da música e do cinema Olivia Newton-John terá um funeral de Estado em seu país adotivo, Austrália, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira.



A protagonista do musical Grease (1978), nascida no Reino Unido e criada na Austrália, faleceu na segunda-feia em sua residência na Califórnia.



A causa da morte não foi revelada, mas a artista de 73 anos passou três décadas lutando contra o câncer de mama.



O primeiro-ministro do estado australiano de Victoria, Dan Andrews, disse que a família de Olivia Newton-John aceitou a oferta de um funeral de Estado que "será muito mais um concerto que um funeral".



"Será uma celebração apropriada para uma vida tão rica e generosa", disse. A data do memorial ainda não foi definida



O viúvo John Easterling publicou nesta quinta-feira nas redes sociais um tributo à artista e agradeceu aos fãs pelo "vasto oceano de amor e apoio" após a morte.



"Ela era a mulher mais corajosa que conheci", afirmou. "Em seus momentos mais difíceis, ela sempre teve o espírito, o humor e a força de vontade para iluminar as coisas".