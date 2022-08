Ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo sofreu AVC e foi internado

O ex-presidente do Paraguai Fernando Lugo, de 71 anos, foi internado em um hospital particular em Assunção após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) em seu gabinete no Senado nesta quarta-feira, informaram colegas políticos.



"O senador Fernando Lugo sofreu um derrame de origem isquêmica", disse o médico Jorge Querey, que também atua como senador por seu partido, a Frente Guasú, de esquerda.



Seu quadro "está estável, mas ele está conectado a um respirador e em coma induzido", estado em que permanecerá até quinta-feira, disse Querey.



"Dentro da complexidade, a situação está controlada. Se não tivermos uma surpresa, o prognóstico é bom", acrescentou, especificando que "a hemorragia que teve é pequena graças aos medicamentos que toma".



Lugo, um ex-bispo, governou o Paraguai entre 2008 e 2012. Até agora, ele foi o único presidente a não pertencer ao partido de direita Colorado desde que essa força política assumiu o poder em 1954, primeiro sob a ditadura de Alfredo Stroessner e a partir de 1989 sob a democracia.



O ex-presidente retornou ao Paraguai na segunda-feira "já com sintomas" da Colômbia, onde participou da cerimônia de posse do presidente Gustavo Petro, disse à imprensa a deputada Esperanza Martínez, que o acompanhou nessa viagem.



"Ele é hipertenso e está em tratamento", comentou Martínez após esclarecer que Lugo "é um paciente de risco".



Lugo foi afastado da presidência em junho de 2012, nove meses antes das eleições presidenciais, por meio de um controverso julgamento político no Congresso, acusado de mau desempenho de suas funções.