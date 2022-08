Biden pede que Síria ajude a garantir a liberdade do jornalista Austin Tice

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu, nesta quarta-feira (10), à Síria que ajude a garantir a liberdade do jornalista americano Austin Tice, sequestrado em Damasco há uma década.



"Sabemos com certeza que foi detido pelo regime sírio", disse Biden em comunicado. "Pedimos repetidamente ao governo da Síria que trabalhe conosco para que possamos trazer Austin para casa."



"No 10º aniversário de seu sequestro, peço à Síria que acabe com isso e nos ajude a trazê-lo para casa", afirmou.



Biden afirmou que Tice, um ex-fuzileiro naval americano que virou jornalista, "botou a verdade acima de tudo e viajou para a Síria para mostrar ao mundo o verdadeiro custo da guerra".



"Não há prioridade maior para minha administração do que a recuperação e o retorno de americanos reféns ou detidos injustamente no exterior", disse Biden.



"Esse é um compromisso que assumi com o povo americano e com os pais de Austin, e estou determinado a mantê-lo", acrescentou.



Tice era um fotojornalista freelancer que trabalhava para a Agence France-Presse, McClatchy News, The Washington Post, CBS e outras organizações de notícias quando desapareceu após ser detido em um posto de controle perto de Damasco, em 14 de agosto de 2012.



Tice tinha 31 anos quando foi capturado. Ele foi mostrado com os olhos vendados sendo segurado por um grupo não identificado de homens armados em um vídeo um mês após seu sequestro, mas pouco se ouviu dele desde então.



