A inflação desacelerou mais do que o esperado em julho nos Estados Unidos, devido principalmente à queda do preço da gasolina nos postos, mas o índice permanece em um nível muito elevado, o que pode levar o Federal Reserve (Fed) a aumentar as taxas de juros mais uma vez.



A inflação subiu 8,5% em julho em ritmo anual, segundo o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) publicado nesta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho.



E no mês, a inflação é zero, o que significa que os preços, contra todas as expectativas, não aumentaram na comparação com junho.