A baleia beluga perdida por uma semana no rio Sena foi retirada da água nesta quarta-feira (noite de terça no Brasil) na altura de Saint-Pierre-la-Garenne, norte da França, no primeiro passo de uma operação para devolvê-la ao mar, apurou a AFP.



Após seis horas de esforço, o cetáceo com quase 800 quilos e em estado de saúde "alarmante" foi içado numa rede impulsionada por uma grua e colocado numa embarcação onde recebeu cuidados de veterinários.