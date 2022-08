Buscas na mansão de Trump causam tormenta política nos EUA

As buscas na mansão de Donald Trump pelo FBI dividiu opiniões: para uns foi o primeiro passo para um julgamento e para outros, uma "perseguição política", em meio a uma grande polarização enquanto o ex-presidente considera se candidatar para um novo mandato.



Nunca um ex-morador da Casa Branca teve tantos problemas com a Justiça.



A investida da polícia federal teria sido motivada pelo material que Donald Trump levou quando deixou a Casa Branca em janeiro de 2021? Ou seria uma investigação sobre sua suposta responsabilidade na invasão do Capitólio? Poderiam ser as suspeitas de fraude que pesam sobre ao Organização Trump em Nova York?



A AFP entrou em contato com o FBI, que não quis se pronunciar.



Donald Trump se declara inocente de cada uma destas acusações e se considera alvo de uma caça às bruxas.



Em nota, denunciou a incursão em sua mansão na Flórida, onde não se encontrava no momento. "São tempos obscuros no país", disse. "Esta incursão não anunciada não foi necessária nem apropriada", denunciou.



"Ninguém está acima da lei", "nem mesmo um ex-presidente dos Estados Unidos", declarou nesta terça-feira a presidente democrata da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, à NBC. Como a maioria dos democratas, Pelosi está há anos pedindo que o magnata preste contas.



A escalada judicial parece ter unido mais o Partido Republicano em torno de Trump, ao ponto de elevá-lo a mártir.



Apoiadores de Trump se reuniram em frente à luxuosa casa para manifestar sua indignação. Nas redes sociais, simpatizantes defendiam um "divórcio" no país com divisões tão profundas.



- Trampolim para 2024? -



O líder dos conservadores na Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, denunciou uma "instrumentalização intolerável com fins políticos" do Departamento de Justiça e prometeu uma investigação sobre seu funcionamento quando os republicanos retornarem ao poder.



Trump foi defendido até mesmo por seu ex-braço direito, Mike Pence, possível adversário nas primárias republicanas, cujo relacionamento foi abalado pelo episódio no Capitólio.



"Compartilho da profunda preocupação de milhões de americanos pelo ocorrido sem precedentes na residência privada do presidente Trump", tuitou.



A emissora de televisão preferida dos conservadores, a Fox News, também não poupou críticas. "O FBI de Biden viola a casa de um de seus possíveis adversários nas eleições de 2024", dizia uma manchete.



Trump já arrecadou mais de 100 milhões de dólares (uma quantidade sem precedentes para um ex-presidente) e pode anunciar sua candidatura a um novo mandato a qualquer momento. Por enquanto, aproveita a oportunidade para pedir mais recursos a seus apoiadores.



Sua equipe pediu a "todos os patriotas americanos de sangue vermelho que deem um passo a frente" e doem para a luta contra o que chamou de uma "CAÇA ÀS BRUXAS INTERMINÁVEL".