Bombeiros e helicópteros tentam avançar para aplicar espuma em incêndio em Cuba

Bombeiros e helicópteros, tentavam nesta terça-feira (9), acessar os tanques de combustível em chamas em Matanzas, no oeste de Cuba, para tentar conter com espuma o incêndio que já deixou um morto e 14 desaparecidos desde sexta-feira.



Quatro helicópteros militares equipados com tanques de 2.500 litros lançavam água do mar sobre o combustível derramado dos três tanques que estão queimando nas proximidades desta central de armazenamento, confirmou um jornalista da AFP.



Esta instalação estratégica para a ilha está localizada no cinturão industrial de Matanzas, uma cidade portuária de 140.000 habitantes 100 km a leste de Havana.



As equipes de combate a incêndios prepararam um quinto helicóptero na manhã desta terça-feira, enquanto bombeiros de Cuba, México e Venezuela trabalham orientados por especialistas em incêndios de petróleo dos três países.



"Foram mobilizados cerca de 40 caminhões carregados com material seco para conter as chamas", disse o governador de Matanzas, Mario Sabines, em sua conta no Twitter.



O incêndio começou na noite de sexta-feira com o impacto de um raio sobre um dos oito tanques do depósito. Na manhã de segunda-feira, já tinha se alastrado a um terceiro tanque e ameaçava incendiar um quarto, cada um com capacidade para 50 milhões de litros de combustível.



As autoridades esclareceram na segunda-feira que duas da pessoas que haviam sido declaradas como desaparecidas se encontram entre os 22 feridos que permanecem hospitalizados, mas 14 ainda não foram localizadas.



Dos 125 feridos que foram atendidos em hospitais de Matanzas e Havana, 103 tiveram alta.



Um total de 17 voos, 13 do México e 4 da Venezuela, chegaram na noite sábado ao aeroporto de Varadero, 40 quilômetros ao norte de Matanzas, com técnicos, bombeiros, equipamentos e substâncias para controlar o incêndio.