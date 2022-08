Pelo menos um morto e vários feridos em explosão de munições em base aérea na Crimeia

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas nesta terça-feira (9) depois que munições explodiram em um aeródromo militar na península da Crimeia, anexada à Rússia, segundo autoridades.



"Várias munições destinadas à aviação explodiram em um depósito localizado no território do aeródromo militar de Saki, perto da cidade de Novofiodorovka", informou o ministério da Defesa russo em comunicado divulgado por agências de notícias russas.



A deflagração não se deveu a nenhum tiroteio ou bombardeamento, esclareceu a mesma fonte, sem precisar a origem destas explosões.



A princípio, o exército russo afirmou que não havia vítimas, mas depois o líder da Crimeia, Serguei Aksionov, informou que havia uma pessoa morta.



"Infelizmente, uma pessoa morreu. Expresso minhas mais profundas condolências à sua família", escreveu Aksionov no Telegram.



Por sua vez, o ministro local da Saúde, Konstantin Skorupski, indicou que cinco pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança.



As autoridades locais também indicaram que 30 pessoas foram evacuadas de Novofiodorovka.



Pouco antes, anunciaram que "várias explosões" ocorreram perto do aeródromo militar.



Vídeos postados nas redes sociais mostram uma bola de fogo se formando após uma explosão alta e nuvens espessas de fumaça preta subindo no céu.



A Crimeia, península ucraniana anexada em 2014 por Moscou, está na linha de frente da ofensiva militar da Rússia contra seu vizinho ucraniano desde o final de fevereiro.



Aviões russos decolam quase diariamente da península para atacar alvos na Ucrânia, e várias áreas da Crimeia estão ao alcance de armas e drones ucranianos.



Apesar do conflito, a Crimeia continua sendo um importante destino turístico para os russos.



"Os turistas não estão em perigo. Pedimos a eles que mantenham a calma", disse um deputado russo eleito na Crimeia, Alexei Chernyak.