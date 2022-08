Hezbollah aumenta o tom contra Israel em disputa sobre fronteira marítima

O chefe do Hezbollah libanês elevou seu tom nesta terça-feira (9) contra Israel sobre as águas disputadas entre os dois países no Mediterrâneo oriental, onde a descoberta nos últimos anos de grandes campos de gás alimentou uma disputa de fronteira.



"A mão de quem quiser tirar nossa riqueza será cortada", disse Hasan Nasrallah em um discurso televisionado por ocasião de um festival religioso xiita.



"O petróleo, gás e os recursos hídricos do Líbano devem permanecer sob seu controle e ninguém deve ter permissão para roubar do país", acrescentou.



Líbano e Israel, dois países vizinhos que permanecem oficialmente em estado de guerra, estão em negociações, com os Estados Unidos como intermediário, para resolver sua disputa fronteiriça e remover obstáculos à exploração de hidrocarbonetos.



Lançadas em outubro de 2020, as negociações na fronteira marítima cobriram inicialmente uma área de 860 km2, de acordo com as reivindicações libanesas registradas na ONU em 2011.



Mas o Líbano disse mais tarde que quer reivindicar outros 1.430 km2, incluindo parte do campo de gás de Karish.



Para Israel, esse depósito está localizado em sua zona econômica exclusiva (ZEE), reconhecida pela ONU.



No início de agosto, o mediador americano Amos Hochstein estava "otimista" quanto à possibilidade de um acordo.