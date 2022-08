Site diz que cueca do príncipe Harry será leiloada por ex-stripper (foto: Michael M.Santiago/Getty Images/AFP - Larry Flynt%u2019s Hustler Club Las Vegas)









Carrie Royale garante que era funcionária do Larry Flynt's Hustler Club Las Vegas, onde Harry passou a noite com amigos em 2012. Ela diz que irá leiloar também o vestido e o maiô que afirma ter usado na data.

O valor do leilão deve chegar a mais de US$ 1 milhão, segundo a mulher, e ela afirma ainda que a venda da cueca é um momento de círculo completo para o príncipe. "Estou realizando o leilão para ajudá-lo a se lembrar de seu lado divertido, o lado que seu casamento com sua esposa Meghan tentou controlar", disse ela ao portal.





O leilão será ao vivo e on-line na próxima quinta-feira (11/8) e o lance inicial será de US$ 10 mil.

Prestes a completar 10 anos do infame jogo de sinuca do Príncipe Harry, em Las Vegas, uma das noites mais polêmicas dele noticiadas pela imprensa, uma ex-stripper, anunciou o leilão de uma suposta cueca de Harry que ela teria guardado desde aquela noite. As informações são do portal TMZ.