Spielberg lidera retorno de astros do cinema ao Festival de Toronto

Steven Spielberg, Jennifer Lawrence e Harry Styles levarão suas estreias mundiais para Toronto, depois que o maior festival de cinema da América do Norte anunciou, nesta quinta-feira, um retorno a todo o vapor, com uma programação repleta de astros.



O Festival Internacional de Cinema de Toronto (Tiff), que se autodenomina "o maior festival público de cinema do mundo" e já revelou inúmeros vencedores do Oscar, voltará a receber celebridades em seu tapete vermelho e em festas exclusivas, após duas edições reduzidas devido à pandemia .



"The Fabelmans", um longa aguardado de Spielberg, será uma das principais atrações do festival, que terá início em 8 de setembro. Baseado na infância do venerado diretor no Arizona, o filme explora os segredos familiares de um jovem apaixonado por cinema e é estrelado por Michelle Williams, Paul Dano e Seth Rogen.



O diretor Rian Johnson lançará "Entre Facas e Segredos 2", uma sequência da Netflix repleta de astros. Já Peter Farrelly, cujo drama racial de 2018 "Green Book - O Guia" iniciou seu caminho para a glória do Oscar em Toronto, trará "The Greatest Beer Run Ever", outra estreia mundial, estrelada por Zac Efron, Bill Murray e Russell Crowe.



O Tiff é uma parte-chave da programação dos festivais de outono, nos quais os filmes que esperam obter um impulso para o Oscar costumam ter estreias com pompa. O prêmio anual People's Choice de Toronto se tornou um indicador cada vez mais preciso do Oscar, prevendo os possíveis vencedores na categoria melhor filme.



Entre os astros que devem retornar ao tapete vermelho de Toronto neste ano estão os ganhadores do Oscar Jessica Chastain e Eddie Redmayne, em "The Good Nurse", e a celebridade do pop Harry Styles, que interpreta um policial dos anos 1950 em "My Policeman". Já Jennifer Lawrence protagoniza "Causeway", drama sobre um soldado que sofre uma lesão cerebral traumática.



