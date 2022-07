Esqueleto de gorgossauro é vendido por US$ 6,1 milhões em NY

Um esqueleto de gorgossauro excepcionalmente preservado foi vendido por US$ 6,1 milhões em leilão em Nova York - anunciou a Sotheby's nesta quinta-feira (28).



Colocado à venda pela empresa que o encontrou em 2018 na formação do rio Judith, perto de Havre, no estado de Montana, este esqueleto da família dos tiranossauros é um dos poucos encontrados nos Estados Unidos.



Segundo a casa de leilões, o valor pago por este exemplar de quase 3 metros de altura e 6,7 metros de comprimento é o mais alto já alcançado por um gorgossauro, dos 20 conhecidos até hoje. Também é o primeiro a ser vendido em leilão. O preço inicial foi estimado entre US$ 5 milhões e US$ 8 milhões.



"Na minha carreira, tive o privilégio de administrar e vender muitos objetos excepcionais e únicos, mas poucos capazes de inspirar admiração e capturar a imaginação como este incrível esqueleto de gorgossauro", disse a vice-presidente da Sotheby's e diretora do Departamento de Ciência e Cultura Popular, Cassandra Hatton, à AFP, no momento do anúncio de sua venda



Ao contrário de outros países, os Estados Unidos não impedem a venda, nem a exportação de fósseis. Com isso, este espécime poderá embarcar em 0um novo voo para outro continente 77 milhões de anos depois de sua extinção.



Com uma cauda longa e robustas patas traseiras, de mandíbula poderosa, com dentes afiados como facas usados para dilacerar suas vítimas, era um temido caçador, principalmente quando estava em grupo.



Um gorgossauro adulto típico pode pesar até duas toneladas. Seu grande tamanho foi acompanhado por um olfato desenvolvido e por uma visão de águia, fazendo dele uma "força dominante e um predador único".



Os paleontólogos acreditam que era mais rápido e feroz do que seu primo mais conhecido, o T Rex.