Centenas de peruanos marcham contra Castillo, que completa um ano de mandato

Aos gritos de "Fora Castillo! Fora!", centenas de manifestantes marchavam, nesta quinta-feira (28), rumo ao Congresso peruano para exigir a renúncia do presidente Pedro Castillo, que completa o primeiro de seus cinco anos de mandato sendo investigado por suspeita de corrupção.



Debaixo de uma insistente garoa de inverno na capital Lima, os manifestantes vestiam camisas da seleção nacional de futebol e portavam bandeiras pretas em sinal de luto pelo que consideram uma crise da democracia.



A marcha tinha como destino a sede do Congresso, onde Castillo compareceu hoje para fazer seu discurso do Estado da Nação no dia da independência do Peru, que também marca o aniversário de seu primeiro ano de governo.



"Com a situação que estamos vivendo no país, não dá para comemorar as festividades pátrias. Estamos de luto", disse à AFP Ana Torres, de 67 anos.



Castillo "não fez nada em um ano, é um incapaz", acrescentou Torres, que portava uma bandeira alvirrubra, as cores do Peru.



Os manifestantes percorreram as ruas portando cartazes com os slogans "Fora Castillo!" e "Vacância já!".



"Estamos marchando porque somos contrários a este regime corrupto. Não há o que comemorar", disse à AFP Rodolfo Fernández, da organização social Dignidad y Libertad.



Em paralelo, uma mobilização menos numerosa de associações e sindicatos marchou em apoio ao presidente de esquerda, que também tinha como destino o Congresso.



Dezenas de policiais da tropa de choque separaram as duas manifestações para prevenir enfrentamentos.



Castillo, um professor rural de 52 anos, completa um ano de mandato com o recorde de cinco investigações do Ministério Público contra si por suspeita de corrupção e sob assédio constante de um Congresso dominado pela oposição de direita, que exige sua renúncia.