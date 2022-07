Rapper americano JayDaYoungan é morto a tiros

O rapper americano JayDaYoungan, conhecido por seus singles "23 Island", "Elimination" e "Opps", foi morto a tiros na noite de quarta-feira (28) em uma pequena cidade de Louisiana - informaram autoridades locais.



O músico, de 24 anos, que recentemente postou fotos no Instagram com seu filho pequeno, morreu em sua cidade natal, Bogalusa, de acordo com um comunicado divulgado pela polícia.



"Javorius Scott morreu por causa de seus ferimentos" após o tiroteio, que aconteceu pouco antes das 18h, horário local, acrescentou a polícia, referindo-se a JayDaYoungan por seu nome de batismo.



Um "familiar próximo" que também ficou ferido se encontra em condição estável no hospital, acrescentou o comunicado.



Segundo a imprensa, a segunda vítima seria o pai do rapper.



A polícia disse ainda que uma investigação está em andamento e que divulgará mais informações quando estiverem disponíveis.



"23 Island" foi lançado há três anos e tem 173 milhões de visualizações no YouTube.