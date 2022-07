Sri Lanka prende dois ativistas e ratifica estado de emergência

A polícia do Sri Lanka prendeu nesta quarta-feira(27) dois ativistas do movimento de protesto que desencadeou a queda do presidente Gotabaya Rajapaksa. Enquanto isso, o Parlamento mantém o estado de emergência para restaurar a ordem da nação.



Os presos foram identificados, em nota, como Weranga Pushpika e Kusal Sandaruwan.



Rajapaksa foi obrigado a abandonar o palácio presidencial em Colombo no dia 9 de julho depois da invasão dos milhares de manifestantes. O presidente deposto fugiu para as Maldivas antes de seguir para Cingapura, onde apresentou sua renúncia em 14 de julho.



Seu sucessor, Ranil Wickremesinghe, imediatamente declarou estado de emergência e prometeu tomar medidas contra quem gerou problemas durante os protestos.



A polícia também publicou fotos de 14 suspeitos de envolvimento com um incêndio provocado na casa de Wickremesinghe, no mesmo dia que o gabinete e a residência do presidente foram invadidos.



Os dois ativistas foram presos depois da detenção do líder estudantil Dhaniz Ali na noite de terça-feira (26) no principal aeroporto do país enquanto embarcava para Dubai.



Na quarta, o Parlamento aprovou por 120 votos contra 63 o estado de emergência que Wickremesinghe declarou há duas semanas e permanecerá vigente até meados de agosto.