O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu, nesta segunda-feira (25), que a Europa "reaja" à "guerra do gás" reforçando as sanções contra a Rússia.



"Hoje ouvimos novas ameaças de gás contra a Europa (...) Esta é uma guerra declarada de gás que a Rússia está travando contra uma Europa unida", disse Zelensky em sua mensagem diária, comentando o anúncio da Gazprom de um novo corte drástico na entrega de gás à Europa. "Por isso tem que reagir. Não tem que pensar em como recuperar uma turbina, mas em reforçar as sanções", acrescentou.