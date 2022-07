A ONG Human Rights Watch registrou pelo menos 29 casos de civis executados por rebeldes desde meados de junho no leste da República Democrática do Congo - de acordo com um relatório divulgado na segunda-feira (25).



"O M23 (Movimento 23 de março) matou sumariamente pelo menos 29 civis desde meados de junho de 2022 em áreas que controla no leste da República Democrática do Congo", afirmou a HRW.



O governo congolês acusa Ruanda de apoiar o M23.



"Os países doadores devem suspender a assistência militar aos governos que apoiam o M23, ou outros grupos armados responsáveis por abusos", recomendou a HRW.