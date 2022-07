União Europeia aprova vacina contra varíola do macaco da Bavarian Nordic

A Comissão Europeia aprovou a extensão da vacina Imvanex, do grupo farmacêutico Bavarian Nordic, contra a propagação da varíola do macaco - anunciou o laboratório dinamarquês nesta segunda-feira (25).



O aval de Bruxelas ocorre depois de o regulador europeu, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês), ter dado sinal verde, na sexta-feira (22), para estender este imunizante. A vacina Imvanex já está autorizada desde 2013 na União Europeia (UE).



Esta decisão também foi tomada depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu ativar, no sábado, seu nível mais alto de alerta pelo aumento de casos.



Os contágios registrados passaram de 16.000 no final da semana passada. A maioria das ocorrências é na Europa.



"Esta aprovação da vacina contra a varíola do macaco é um exemplo da boa cooperação entre a Bavarian Nordic e os reguladores europeus, uma extensão de uso que costuma levar de seis a nove meses", disse o fabricante dinamarquês em um comunicado.



A autorização da Comissão Europeia é transferida para todos os Estados-Membros da UE, assim como para Islândia, Liechtenstein e Noruega, acrescentou o grupo escandinavo.



A vacina Imvanex é comercializada como Jynneos nos Estados Unidos, onde tem licença contra a varíola do macaco desde 2019. É o único fármaco com autorização para atuar na prevenção da doença.