Tatuador brasileiro fica em coma após queda de elevador na Argentina

Bruno Renan Batista Schimidt ao lado da mãe, Waldyluce Batista (foto: Waldyluce Batista/Arquivo Pessoal)

O tatuador e pintor Bruno Renan Batista Schimidt, de 29 anos e natural de Goiânia, está internado em estado grave após a queda de um elevador do quarto andar de um edifício em Buenos Aires, na Argentina.Conforme a imprensa local, o acidente ocorreu em 8 de julho. A mãe viajou à Argentina para acompanhar o tratamento do filho. “Nem no pior pesadelo imaginei passar por isso”, disse Waldyluce Batista da Silva.Trabalhando como pintor de casas na cidade, Bruno estava em um elevador com mais duas pessoas quando, segundo a mãe, o equipamento apresentou problema mecânico e despencou.“Ele teve um traumatismo craniano e está em coma induzido. O estado de saúde dele é estável. O cérebro está inchado. Ele também teve uma vértebra quebrada e lesão no pulmão. Mas, o mais grave, no momento, é o cérebro”, contou a mulher ao G1.A família lançou uma campanha na internet para arrecadar dinheiro em prol de Bruno, que é atendido por um hospital público de Buenos Aires. O objetivo é custear o tratamento do pintor e a permanência de Waldyluce na Argentina.