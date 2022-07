Homem atira em praça de alimentação de shopping nos EUA e mata 4 pessoas

Atirador matou quatro pessoas e feriu outras duas na praça de alimentação do shopping Greenwood Park Mall (foto: Reprodução/Twitter) Um tiroteio em um shopping na cidade de Greenwood, Indiana, nos Estados Unidos, deixou pelo menos quatro mortos, incluindo o suposto atirador, e mais dois feridos, na noite deste domingo (17/7). A polícia identificou um homem e quatro mulheres entre as vítimas. Uma delas tem 12 anos e sofreu um ferimento leve nas costas, segundo a imprensa americana.









A ação do atirador, segundo o chefe de polícia local, foi interrompida por um homem armado que estava no local e coopera com as investigações das autoridades.





A investigação achou uma mochila abandonada em um banheiro próximo ao local do tiroteio.





"Estamos enojados com mais um tipo de incidente como esse em nosso país", disse o chefe assistente de polícia de Indianápolis, Chris Bailey, durante a entrevista coletiva.





O prefeito lamentou a tragédia em publicação nas redes sociais: “Esta tragédia atinge o centro de nossa comunidade. Por favor, ofereça suas orações às vítimas e aos nossos socorristas”, comentou Mark Myers.