Vídeo mostra resposta hesitante da polícia a tiroteio em escola do Texas

Um vídeo do tiroteio ocorrido em maio em uma escola de Uvalde, no estado americano do Texas, divulgado nesta terça-feira mostra a polícia aguardando por mais de uma hora antes de invadir a sala de aula onde um atirador matou 19 crianças e dois professores.



O chefe de segurança pública do Texas, Steve McCraw, descreveu a resposta da polícia ao ataque como "um fracasso retumbante" e disse que os policiais desperdiçaram um tempo vital procurando uma chave desnecessária para entrar no local.



Um vídeo das câmeras de vigilância obtido pelo jornal "Austin American-Statesman" mostra o jovem armado, 18, batendo com sua caminhonete do lado de fora da Escola Primária Robb e, em seguida, entrando no local às 11h33, portando um rifle semiautomático.



Enquanto o jovem caminhava por um corredor vazio, um menino o viu de um canto e fugiu, enquanto o atirador abriu fogo dentro de uma sala de aula.



A câmera filma o assassino atirando da porta dezenas de vezes, antes de entrar. Policiais armados com pistolas podem ser vistos chegando a um corredor da escola três minutos após os primeiros disparos.



Os oficiais se dirigiram ao corredor onde o tiroteio estava ocorrendo, mas recuaram quando o jovem abriu fogo de dentro da sala. Na hora seguinte, a polícia aparece agachada no fim do corredor, enquanto chegam reforços, entre eles oficiais com armas semiautomáticas e escudos.



Às 12h21, 45 minutos após a chegada do primeiro oficial, são ouvidos tiros de onde o atirador estava escondido. Os policiais invadiram a sala às 12h50 e mataram o jovem, uma hora e 14 minutos após ele chegar à escola.



O vídeo não mostra nenhuma criança sendo baleada. O jornal que divulgou as imagens informou que eliminou os gritos do áudio original.



O tiroteio em Uvalde foi o pior em uma escola americana em uma década