O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que perdeu o apoio de parte de sua coalizão, anunciou perante o Conselho de Ministros que renunciará nesta quinta-feira à noite, informou a assessoria de imprensa do chefe de Governo em comunicado.



"Quero anunciar que esta noite apresentarei minha renúncia ao presidente da República" Sergio Mattarella, garantiu Draghi, segundo as declarações contidas no comunicado de imprensa.