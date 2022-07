Kiribati se retira do bloco de ilhas do Pacífico

A república de Kiribati abandonou o grupo de países insulares do Pacífico, no momento em que os líderes do bloco iniciam uma reunião de cúpula para enfrentar o aumento das águas dos oceanos provocado pela mudança climáticas e as ambições de segurança da China na região.



O arquipélago do centro do Pacífico, que tem 120.000 habitantes, explicou que tomou "a decisão soberana" de se retirar "com efeito imediato" do Fórum das Ilhas do Pacífico, com sede em Fiji.



Em uma carta com data de 9 de julho, o presidente de Kiribati, Taneti Maamau, justifica a decisão pelo fato de não ter sido nomeado um secretário-geral procedente da Micronésia.



Os países da Micronésia desistiram de abandonar o bloco após um acordo para um rodízio para o cargo que deve ser discutido no encontro de cúpula desta semana.



Os líderes de vários países insulares do Pacífico se reúnem em Suva, capital de Fiji, de terça-feira a quinta-feira.



A reunião acontece no momento em que a China tenta ampliar sua influência diplomática e em questões de segurança na região.



O arquipélago de Kiribati, sob ameaça pelo aumento do nível do mar, ocupa uma posição estratégica a 3.000 km do Havaí (Estados Unidos) e possui uma das maiores zonas econômicas exclusivas do mundo.