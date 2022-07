O Twitter processará Elon Musk para fazer cumprir o acordo de compra da companhia por 44 bilhões de dólares que o multimilionário quer cancelar, informou nesta sexta-feira (8) o presidente da rede social.



"O conselho de diretores do Twitter está comprometido a fechar a transação no preço e nos termos acordados com o senhor Musk e planeja entrar com ações legais para fazer cumprir o acordo de fusão", tuitou Bret Taylor. "Acreditamos que vamos conseguir".



