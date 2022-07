Elon Musk põe fim a acordo de compra do Twitter

Alardeado como um dos negócios mais impactantes do mercado de tecnologia e comunicação, Elon Musk desiste de comprar o Twitter (foto: Olivier DOULIERY / AFP)

Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, informou nesta sexta-feira (8) ao Twitter que põe fim ao acordo alcançado com a diretoria da empresa para comprar a rede social, devido a informações "enganosas" sobre a companhia.O Twitter já anunciou que processará Musk para obrigá-lo a cumprir o acordo de compra.Em carta publicada pelas autoridades americanas da bolsa (SEC), os advogados de Musk asseguram que o Twitter não respeitou os compromissos assumidos no acordo de aquisição por US$ 44 bilhões, ao não proporcionar - sempre segundo a carta - todas as informações solicitadas sobre o número de contas falsas na plataforma."O senhor Musk exerce o direito de terminar o acordo de aquisição e abandona a transação", informaram seus advogados em uma carta à rede social, uma cópia da qual foi enviada à SEC.Durante o Fórum Econômico do Catar no mês passado, Musk disse que a compra do Twitter continuava suspensa por questões "muito significativas" sobre o número de usuários falsos na rede do pássaro azul."Seguimos esperando uma resolução deste assunto, que é realmente significativo", afirmou Musk em um vídeo, assegurando que também tinha dúvidas sobre a dívida da empresa.Os executivos do Twitter afirmam que menos de 5% das contas são falsas, mas o empresário sul-africano está convencido de que o número é muito maior.Há semanas, os especialistas se perguntavam se Musk buscava retirar sua oferta ou renegociar para baixo o preço da companhia.As partes se comprometeram a uma indenização pela ruptura do acordo que pode chegar a US$ 1 bilhão. As ações do Twitter registraram queda de 6%.