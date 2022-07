Após suicídio do marido, mulher mata os três filhos e tira a própria vida

Os corpos da mulher e dos três filhos foram encontrados na última sexta-feira (foto: NBC News/Anthony Souffle / Star Tribune via AP/Reprodução)

Os corpos de uma mulher de 23 anos e seus três filhos foram encontrados no Lago Vadnais, na última sexta-feira (1/7), em Minnesota, nos Estados Unidos.

Após o marido dela ter cometido suicídio, a mulher afogou as crianças no lago e depois se matou. A história foi divulgada pelo jornal NBC News.





Segundo relatos policiais, ela encontrou o corpo do marido com um tiro na cabeça e ligou para a polícia. Em seguida, cometeu os crimes.

Ainda de acordo com NBC News, um parente tentou alertar as autoridades de que havia chance de a mulher cometer um ato desesperado.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata