Autoridades confirmam morte de 2º mexicano no massacre de 4 de julho nos EUA

Uma segunda pessoa de origem mexicana morreu nesta quarta-feira (6) em consequência do ataque de um atirador na última segunda durante um desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos nos arredores de Chicago, informaram autoridades mexicanas.



"Lamentamos informar que uma segunda pessoa de origem mexicana perdeu a vida esta manhã por consequência do tiroteio em Highland Park", escreveu no Twitter Reyna Torres, cônsul-geral do México em Chicago.



"Nossa solidariedade a sua família e amigos", acrescentou, sem dar mais detalhes sobre a vítima.



Na segunda-feira, o governo informou sobre o falecimento de Mario Nicolás Toledo, mexicano de 78 anos, que estava acompanhado de sua esposa, filhos e netos ao desfile em Highland Park, onde havia vivido e trabalhado por anos como agricultor e onde parte de sua família ainda reside.



O suposto autor do massacre, Robert Crimo, de 21 anos, foi detido na segunda-feira algumas horas depois de abrir fogo, aparentemente a esmo, contra a multidão que assistia ao desfile, o que deixou, até agora, sete pessoas mortas e pelo menos 35 feridos.



Na terça, Crimo foi acusado de assassinato em primeiro grau e pode pegar a prisão perpétua em caso de condenação, segundo a promotoria local.



O massacre de 4 de julho ocorre em meio a uma onda de violência armada que assola os Estados Unidos e enquanto o México mantém aberta uma demanda judicial contra os grandes fabricantes de armas do país vizinho, aos quais acusa de realizar um comércio negligente que facilita o tráfico ilegal para os cartéis mexicanos do narcotráfico.