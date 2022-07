Dois britânicos e um marroquino condenados à morte por separatistas na Ucrânia apelam

Dois britânicos e um marroquino que lutaram no exército ucraniano e foram condenados à morte por um tribunal dos separatistas pró-russos apelaram nesta segunda-feira (4) à sentença no Supremo Tribunal da República autoproclamada de Donetsk.



Em junho, os britânicos Aiden Aslin e Shaun Pinner e o marroquino Brahim Saadun foram acusados de agir como mercenários na Ucrânia e condenados à morte pelas autoridades separatistas de Donetsk, a república autoproclamada no leste do país devastado pela guerra.



Aslin apresentou seu recurso nesta segunda-feira, declarou um porta-voz do Supremo Tribunal a agências de notícias russas.



Saadun fez o mesmo em 1º de julho, disse o tribunal em comunicado, enquanto Pinner apelou em junho na mesma instância, segundo sua advogada.



O Reino Unido expressou sua indignação com a condenação de seus cidadãos e classificou o veredito como um "simulacro de julgamento sem legitimidade".