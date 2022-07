'Ninguém é indispensável': confira o discurso de Boris Johnson

Boris Johnson anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (7/7) (foto: NIKLAS HALLE'N / AFP )

- A renúncia -

- Os acontecimentos desta semana -

- Seu legado -

- O próximo líder -

- Ao público britânico -

- Ao povo da Ucrânia -

- Em conclusão -

Boris Johnson anunciou, nesta quinta-feira (7), sua renúncia como líder dos conservadores britânicos, o que terá como consequência sua saída como primeiro-ministro após a nomeação de um sucessor. A seguir, alguns trechos marcantes do seu discurso:"É claramente a vontade da bancada parlamentar do Partido Conservador que deve haver um novo líder do partido e, portanto, um novo primeiro-ministro (...) O processo de eleição de um novo líder deve começar já e o calendário será anunciado na próxima semana"."E hoje designei um gabinete que trabalhará, como eu, até que haja um novo líder"."A razão pela qual lutei tanto nos últimos dias para continuar cumprindo meu mandato não foi apenas porque quis fazê-lo, mas porque senti que era meu trabalho, meu dever, minha obrigação, com vocês, continuar fazendo o que prometemos em 2019"."Nos últimos dias, tentei convencer meus colegas de que seria uma excentricidade mudar o governo quando estamos fazendo tanto e quando temos um mandato tão amplo"."E lamento não ter tido sucesso com esses argumentos, e é claro que é doloroso não ser capaz de realizar tantas ideias e projetos"."Estou imensamente orgulhoso das conquistas deste governo, desde a concretização do Brexit até a resolução de nossas relações com o continente por mais de meio século; a recuperação do poder deste país para elaborar suas próprias leis no Parlamento; a superação da pandemia; a implantação mais rápida de vacinas na Europa, a saída mais rápida do confinamento e, nos últimos meses, liderando o Ocidente contra a agressão de Putin na Ucrânia."Na política, ninguém é indispensável, e nosso brilhante sistema darwiniano produzirá outro líder, igualmente comprometido em fazer este país passar por tempos difíceis, não apenas ajudando as famílias a progredir, mas mudando e melhorando a maneira como fazemos negócios"."E para esse novo líder eu digo, quem quer que seja, vou dar-lhe todo o apoio que puder.""Sei que haverá muitas pessoas que se sentirão aliviadas, e talvez algumas também decepcionadas. E quero que saibam que estou muito triste por deixar o melhor emprego do mundo. Mas é assim que as coisas são!""Quero agradecer a vocês, povo britânico, pelo imenso privilégio que me concederam e quero que saibam que a partir de agora até que o novo primeiro-ministro esteja no cargo, seus interesses serão atendidos e o governo do país seguirá em frente"."Sei que nós, no Reino Unido, continuaremos apoiando sua luta pela liberdade pelo tempo que for necessário"."Ser primeiro-ministro é uma formação em si. Eu viajei para todos os cantos do Reino Unido e, além da beleza de nossa natureza, conheci tantas pessoas possuidoras de uma originalidade britânica tão ilimitada e tão dispostas a enfrentar velhos problemas de novas maneiras, que eu sei que, embora as coisas possam parecer sombrias agora, nosso futuro juntos é dourado".