Esqueleto de Gorgosaurus será leiloado em Nova York

Pela primeira vez na história dos leilões, um raro esqueleto de Gorgosaurus, conservado de maneira excepcional, será vendido em uma arrematação organizada organizado pela casa Sotheby's em Nova York, com preço inicial de 5 a 8 milhões de dólares.



Da família dos Tiranossaurídeos (lagartos tiranos), este exemplar de quase 3 metros de altura e 6,7 de largura, encontrado em 2018 na formação do rio Judith, perto de Havre, no estado de Montana, é um dos poucos encontrados nos Estados Unidos. Eles são mais comuns do outro lado da fronteira, no Canadá.



E este é primeiro a ser colocado à venda em leilão, marcado para 28 de julho.



"Em minha carreira, tive o privilégio de conseguir e vender muitos objetos excepcionais e únicos, mas poucos capazes de inspirar medo e captar imaginações como este incrível esqueleto de Gorgosaurus", disse à AFP Cassandra Hatton, vice-presidente da Sothesby's e responsável pelo departamento de ciência e cultura popular.



Diferente de outros países, Estados Unidos não impedem a venda ou exportação de fósseis, portanto é possível que este espécime viaje para outro continente 77 milhões de anos após sua extinção.



"Praticamente todas as espécimes de Gorgosaurus já encontradas estão em museus. Este é o único que pode ser comprado", apontou a especialista, ao considerar que "é um momento emocionante tanto para colecionadores privados, como para instituições".



Seu estado de conservação é extraordinário. "Temos muita sorte que a zona onde essa criatura morreu tinha excelentes sedimentos e depósitos de areia, havia muita água, o que é fundamental para a fossilização". Esse bípede viveu em uma época em que havia mar em Montana



Com uma cauda longa e patas traseiras robustas - as dianteiras pouco desenvolvidas - uma mandíbula poderosa com dentes afiados como facas, usados para dilacerar suas vítimas, era um temido caçador, principalmente quando operava em grupo.



"Estava no topo da cadeia alimentar", disse Hatton.



Um adulto típico de Gorgosaurus podia chegar a pesar até duas toneladas, e seu tamanho era acompanhado por um olfato altamente desenvolvido e visão de águia, tornando-o uma "força dominante e um predador único". Os paleontólogos acreditam que era mais rápido e feroz que seu primo T-Rex.



Mas apesar de ter sobrevivido cerca de 15 milhões de anos na Terra, o Gorgosaurus é menos conhecido que o popular T-Rex, que viveu 'apenas' 2,5 milhões de anos, segundo Hatton.



Os curiosos poderão vê-lo a partir de 21 de julho nas salas da Sotheby's em Nova York.



Na semana de leilões sobre história natural, além do esqueleto do Gorgosaurus, também estarão a venda meteoritos e um lote com o primeiro relógio 'tourbillon' de eixo triplo que viajou para o espaço.