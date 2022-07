Tiroteio em desfile da Independência dos EUA deixa feridos

Atirador aparentemente estava no alto de um prédio (foto: Reprodução)

Várias pessoas foram feridas em tiroteio nesta segunda-feira (4/7) durante um desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos, na cidade de Highland Park, no estado de Illinois. A informação é da ABC News.

Os disparos começaram cerca de 10 minutos depois do início do evento. Várias pessoas fugiram do local, deixando objetos para trás.





De acordo com a emissora, há relatos de feridos e corpos cobertos com tecidos ensanguentados. Ambulâncias e viaturas da Polícia estiveram no local para prestar socorro às vítimas As informações ainda não foram confirmadas pelas autoridades locais.

O autor dos disparos teria atirado do alto de um prédio.

"Minha equipe de campanha e eu tínhamos acabado de nos reunir para o início do desfile quando o tiroteio começou", tuitou Schneider.

"Estamos ajudando a polícia de Highland Park após o tiroteio no desfile", informou no Twitter o gabinete do xerife do condado de Lake."A festa de 4 de julho está cancelada, evite o centro de Highland Park", acrescentaram as autoridades deste município do estado de Illinois em sua página no Facebook.De acordo com a mídia local, várias pessoas foram atingidas pelos tiros, mas nenhuma fonte oficial ofereceu um balanço de vítimas.Brad Schneider, um representante de Illinois na Câmara baixa do Congresso, estava nesta cidade rica às margens do Lago Michigan quando os tiros foram disparados.