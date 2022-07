Investigação de tiroteio na Dinamarca se concentra no perfil psiquiátrico do agressor

A investigação sobre o tiroteio em um shopping na capital da Dinamarca, que deixou três mortos, se concentra nos antecedentes psiquiátricos do suspeito, um dinamarquês de 22 anos que publicou vídeos antes do ataque nos quais simulava cometer suicídio com armas.



O suposto autor do tiroteio de domingo foi apresentado nesta segunda-feira a um juiz de um tribunal de Copenhague. O jovem ouviu a acusação de homicídios. A audiência prosseguiu a portas fechadas.



A polícia informou no Twitter que o juiz decidiu que o suspeito deve permanecer detido em uma unidade psiquiátrica.



Algumas horas antes, o chefe de polícia de Copenhague, Søren Thomassen, afirmou que o acusado tem "antecedentes psiquiátricos".



De acordo com a emissora de rádio e televisão DR, que citou várias fontes anônimas, o acusado tentou ligar para uma linha de atendimento psicológico pouco antes do ataque, uma versão que não foi confirmada pelas autoridades.



O ataque executado com um fuzil deixou três mortos e quatro pessoas gravemente feridas no shopping center de Fields, que fica entre o centro de Copenhague e o aeroporto.



O massacre deixou o país de luto durante um fim de semana de verão, marcado pelas primeiras etapas do Tour de France em cidades dinamarquesas e pela retomada do festival de música de Roskilde, após dois anos de pandemia.



"Acho que poucas vezes experimentamos um contraste tão violento como ontem", disse a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, que visitou o local da tragédia nesta segunda-feira para prestar homenagem às vítimas.



A chefe do Governo admitiu que acontecerão discussões justificadas sobre as armas utilizadas e a natureza psiquiátrica dos fatos.



"Mas hoje acredito que devemos prestar homenagem às vítimas, mostrar nossa empatia, nossa ajuda e nosso apoio e respaldar todos aqueles que foram afetados", disse.



As identidades das vítimas fatais e dos feridos, e o fato de que têm idades heterogêneas e são de sexos diferentes, levaram os investigadores a afirmar que o agressor atirou de maneira aleatória.



"Nossa conclusão é que ele escolheu as vítimas de modo aleatório", afirmou o inspetor. "Não há indícios de que tenha sido um ato terrorista".



Os três mortos são um adolescente e uma adolescente dinamarqueses, ambos de 17 anos, e um russo de 47 que morava no país, segundo a polícia.



As autoridades confirmaram que são autênticos os vídeos do suspeito que circulam desde domingo nas redes sociais.



Nas imagens, o homem aparece com armas, imitando gestos de suicídio ou citando um tratamento com um medicamento prescrito por um psiquiatra "que não funciona".



As contas do suspeito no YouTube e no Instagram foram fechadas durante a noite, segundo a AFP.



A identidade do suspeito é conhecida, mas não foi divulgada pela imprensa dinamarquesa e a polícia considera prematuro fazer um pronunciamento sobre a motivação do ataque, que parece ter sido preparado com antecedência.



- Quatro feridos em estado grave -



Os quatro feridos em estado grave são dois dinamarqueses, de 19 e 40 anos, e dois suecos, um homem de 50 anos e uma adolescente de 16 anos.



Outras 20 pessoas sofreram ferimentos leves no tumulto após o tiroteio.



Durante o ataque, o atirador usou um fuzil, uma pistola e uma faca, segundo a polícia. Ele não tinha permissão para porte de armas.



O suspeito foi detido sem dificuldades às 17H50 locais (12H50 de Brasília) nas proximidades do centro comercial, 15 minutos depois que os primeiros tiros foram ouvidos.



Uma área anexa ao shopping estava lotada porque muitas pessoas haviam comparecido a um show do cantor britânico Harry Styles.



O show foi cancelado e o cantor afirmou no Twitter que estava "com o coração partido pelas pessoas de Copenhague".



"Me sinto devastado pelas vítimas, suas famílias e por todos que estão sofrendo", acrescentou.