Embaixada confirma morte de brasileiro em conflito na Ucrânia

A embaixada brasileira na Ucrânia confirmou neste sábado (2/7) a morte do soldado Douglas Búrigo, de 40 anos, que se juntou às tropas na guerra contra a Rússia. Ele perdeu a vida num ataque a míssil na cidade de Kharkiv durante a madrugada.O soldado havia desembarcado há um mês em território ucraniano. Ele ficou um período em treinamento e em seguida migrou para a batalha.Búrigo morava em São José dos Ausentes, no interior do Rio Grande do Sul, e era dono de uma borracharia. Ele deixa uma filha de 15 anos.

O brasileiro serviu ao Exército em Uruguaiana durante quatro anos. Também trabalhou com transporte de cargas com o pai e morou em várias cidades do Norte e Nordeste do país.Antes de Búrigo, outro combatente do Brasil havia perdido a vida na guerra. Em 5 de junho, André Hack Bahi morreu ao ser atingido em um confronto em Sieverodonetsk, um dos principais campos de batalha no leste do país.O Ministério das Relações Exteriores confirmou o óbito de Bahi quatro dias depois.