Zelensky pede artilharia moderna e apoio financeiro à Otan

O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, pediu nesta quarta-feira aos países da Otan, reunidos em Madri, artilharia moderna e mais apoio financeiro para enfrentar os invasores russos.



"Precisamos de sistemas muito mais modernos, artilharia moderna", afirmou Zelensky em um discurso por videoconferência na reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), antes de acrescentar que o apoio econômico "não é menos importante que a ajuda em armas".



"A Rússia continua recebendo bilhões a cada dia e os gasta na guerra. Nós temos um déficit bilionário. não temos petróleo nem gasolina para cobrir", afirmou Zelensky. Ele disse que a Ucrânia precisa de 5 bilhões de dólares por mês para sua defesa.



Além disso, o líder ucraniano pediu mais sanções à Rússia "que interrompam sua capacidade de pagar a guerra".



Washington e Bruxelas anunciaram sanções sem precedentes contra Moscou pela invasão da Ucrânia, ordenada pelo presidente Vladimir Putin em 24 de fevereiro.



Estados Unidos e Canadá, que dependem muito menos da Rússia como fornecedor de energia que a Europa, proibiram as importações de petróleo russo.



A União Europeia, no entanto, adotou um embargo gradual de petróleo como parte das sanções contra a Rússia.