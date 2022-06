Homem precisa de cirurgia no pênis depois de introduzir corrente na uretra

Em Taiwan, homem precisa de cirurgia no pênis após introduzir corrente na uretra (foto: Divulgação/ Universidade Médica de Taipé) Um homem foi levado ao hospital em New Taipé, Taiwan, após sentir fortes dores no pênis. Na unidade, os médicos descobriram que ele tinha introduzido uma corrente de bolinhas na uretra durante a masturbação, a fim de intensificar o prazer. No entanto, o homem precisou passar por um procedimento médico de incisão na genitália e reconstruir a uretra.





De acordo com informações do Uol, ele se consultou no dia 26 de maio e a corrente estava presa na uretra. Em entrevista coletiva, o médico urologista Gao Weichang disse que o objeto não deslizou para fora por causa da tensão. O homem descreveu a dor que sentiu como "choques elétricos". Apesar de delicada, a cirurgia foi bem-sucedida.