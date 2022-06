O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu à ONU que visite o centro comercial atacado por mísseis na cidade de Kremenchuk (centro), durante uma reunião do Conselho de Segurança da entidade nesta terça-feira (28).



"Sugiro que as Nações Unidas enviem um representante especial, ou o secretário-geral da ONU, ou uma comissão plenipotenciária ao local deste ato terrorista para que a ONU possa colher informações de forma independente e ver que isso realmente foi um ataque com mísseis russos", declarou Zelensky sobre o ataque de segunda-feira, no qual morreram 18 pessoas.