Zoológico de Roma oferece 'picolé' aos animais para suportar a onda de calor

Os moradores do zoológico de Roma puderam desfrutar nesta terça-feira (28) de "picolés" de carne, frutas e cereais para enfrentar a onda de calor que afeta a capital italiana.



A equipe do zoológico, localizado perto da famosa Villa Borghese, um dos parques mais bonitos da cidade, parece ter encontrado a fórmula certa para os 39ºC registrados nesta terça-feira na Cidade Eterna.



Perto da entrada do parque, um grupo de macacos-japoneses se lança sobre os gelatos de frutas frescas (ameixa, banana, melão) e cereais, que os funcionários jogam diretamente na piscina, diante do olhar divertido dos visitantes.



Um pouco mais adiante, Samantha e Boomer, a dupla de leões-marinhos do parque, saboreiam deliciosos cubos de gelo à base de peixe, enquanto os felinos saboreiam sorvetes muito originais, à base de carne e sangue.



Mas não é só a comida que mantém os animais frescos. Sofia, um elefante asiático, recebe banhos frios e tem uma grande banheira. Também usa técnicas próprias: se jogar na lama e borrifar areia e terra com a trompa.



Apesar dessas medidas, Yitzhak Yadid, diretor do zoológico, não esconde sua preocupação.



"O calor chegou mais cedo e estou um pouco preocupado com nossos animais, não é fácil para eles, espero que não dure todo o verão, porque essas temperaturas recordes não são fáceis de suportar", disse à AFP.



No entanto, ele garante que os animais vivem em boas condições, "todos supervisionados por nossa equipe 24 horas por dia".



Ele explica ainda que sombra e muita água são essenciais para a saúde dos animais durante a onda de calor.



Segundo as previsões meteorológicas, as temperaturas permanecerão altas em Roma nas próximas semanas, o que torna ainda mais imprescindível a distribuição de alimentos gelados.